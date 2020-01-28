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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شمال شرق أبين الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر، أن مليشيات الحوثية الإرهابية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى معسكر لواء المجد الواقع في مديرية مكيراس الليلة الماضية.

Advertisements وقالت المصادر، إن شهود عيان شاهدت أطقما عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في طريقها إلى عقبة ثرة الجبلية الفاصلة بين مكيراس ومديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين. وأضافت المصادر، أن التعزيزات الحوثية لتدعيم القوات التابعة لها المتمركزة في مكيراس. وأشارت المصادر، إلى أن التعزيزات التابعة للحوثيين والتي وصلت إلى مكيراس و"ثره" تضم شاحنات وأطقم عسكرية تحمل على متنها أعداداً كبيرة من المجندين الجدد.

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