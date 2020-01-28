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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 6 الآف مدني جراء الصراع في صنعاء ومأرب والجوف

الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، عن تزايد أعداد النازحين المدنين بسبب تصاعد الصراع في صنعاء ومأرب والجوف بين قوات الشرعية والمليشيات الحوثية .

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وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان له، إن أعداد النازحين المدنيين تزايد مؤخرا نتيجة تصاعد الصراع في محافظات صنعاء و مأرب و الجوف.

وأضاف البيان، أن هناك أكثر من 6,300 نازح أجبروا على ترك منازلهم و هم في حاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والملابس والحماية.