شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يوجه تحذير هام وعاجل لكافة المواطنين في 13 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، تحذير هام وعاجل لكافة المواطنين في 13 محافظة.

وحذر المركز في نشرته التنبيهية، أطلع عليها" المشهد اليمني" من كتلة من غبار واسعة الانتشار مصدرها شرق و وسط شبه الجزيرة العربية تؤثر حاليا على صحراء الربع الخالي، ومن المحتمل أن تتقدم جنوبا وتتأثر بها صحاري محافظات ( حضرموت ، المهرة ، شبوة ، مأرب والجوف) يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى تأثر أجزاء من محافظات ( صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار، البيضاء) بالعوائق الترابية لكن بكثافة أقل .

ونبه المركز كافة المواطنين في محافظات ( حضرموت ، المهرة ، شبوة ، مأرب والجوف) بأخذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجة الغبار الواسع الانتشار خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية وسائقي المركبات في الخطوط الطويلة والطرقات الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، كما حذر المواطنين من الطقس البارد أثناء المساء والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية خاصة على محافظات ( صعدة ، عمران ، صنعاء ، حجة ، ذمار ، البيضاء ، وأجزاء من الضالع وإب ) خلال اليوم.

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وجدد المركز ، التنبيه لسائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة ، المحويت ، ريمه ، إب ، تعز ، ومرتفعات أبين ولحج) بسبب احتمال تشكل الضباب.

وكان الفلكي محمد عياش، توقع بأن درجات الحرارة الصغرى في محافظات؛ صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، ستعاود الارتفاع مجددا بدء من الاربعاء المقبل.