شكرا لبحثكم عن خبر ”الجبواني” يتحدث عما يحدث في ”نهم” ويكشف الجهات المتعاونة مع الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم وزير النقل في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، اليوم الاثنين، دولة الإمارات بالتعاون مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإسقاط جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال الجبواني في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني": "يسوّق الحوثي معركته في نهم أنها مع الإصلاح، وهذا الكلام ينزل برداً وسلاما على قلب الإمارات وأتباعها".

وتابع: "هنا أن لم يكن هنالك تعاون بين الطرفين وهو ما تؤكده كثير من المصادر فأن المصالح تتقاطع وهكذا هي المشاريع الماضوية الصغيرة".

وأضاف أن المعركة في نهم هي معركة الجيش الوطني واليمنيين جميعاً.

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وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي تمكنوا من السيطرة على مفرق الجوف وأجزاء من فرضة نهم، فيما نشر الحوثيون مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على نِهْم وصولا إلى مفترق الطريق المؤدي إلى محافظتي مأرب والجوف.

فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية، في اجتماع لها ان الوحدات العسكرية انسحبت من بعض المواقع تكتيكيا، وانها تعاود ترتيب قواتها لاستعادة المواقع التي خسرها.



Saleh Algabwani

@SAlgabwani

يسوّق الحوثي معركته في نهم أنها مع الإصلاح، وهذا الكلام ينزل برداً وسلاما على قلب الإمارات وأتباعها، وهنا أن لم يكن هنالك تعاون بين الطرفين -وهو ما تؤكده كثير من المصادر- فأن المصالح تتقاطع وهكذا هي المشاريع الماضوية الصغيرة، المعركة في نهم هي معركة الجيش الوطني واليمنيين جميعاً.

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11:54 PM - Jan 26, 2020