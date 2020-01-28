شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يطيح بالاحمر ويعين بديلا له.. سيرة ذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطاح الرئيس هادي بقائد المنطقة السابعة العميد هاشم الاحمر وتعيين جبران بدلا عنه. وصدر اليوم قرار رئاسي يتضمن تعيين قائد جديد للمنطقة السابعة . وجاء القرار كالتالي : قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعه ماده (١) يعين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة . ماده(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكريه. "سيرة ذاتية" أحمد حسان جبران. - من مواليد الحداء ذمار. - المؤهلات العلمية: - دبلوم حاسوب. - ليسانس حقوق جامعة صنعاء. - بكالوريوس علوم عسكرية. - قيادة سرايا مدرعات. - قيادة كتائب. - قيادة ألوية. - ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن). - شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية). المناصب العسكرية التي تولاها: - قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985). - قائد سرية مشاة (1986). - عمليات كتيبة مدرعات (1987). - ركن توجيه لواء (1988 - 1990). - قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995). Advertisements - قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997). - قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002). - نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004). - نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005). - رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007). - أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009). - قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010). - نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012). - مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013). - قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015). - انضم للشرعية في سبتمبر 2015. - قائداً المنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاة (2017) . الأوسمه والنياشين والشهادات التقديرية: - وسام الواجب. - وسام الشرف. - وسام الشجاعة. - وسام الخدمة. - شهادة تقديرية من اللواء 314 مدرع. - شهادة تقديرية من مدير أمن عام محافظة مأرب. - شهادة تقديرية من قيادة اللواء 22 حرس. - شهادة تقديرية من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. شارك في العديد من المعارك دفاعا عن الوطن والوحدة والشرعية، في حرب 1994، وكذا في الحروب الست ضد التمرد الحوثي، إضافة إلى مشاركته في المعارك ضمن قيادات الجيش الحكومي المدعوم من السعودية.

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