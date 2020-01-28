شكرا لبحثكم عن خبر فاجعة قوية تتلقاها الشرعية من الجوف بمقتل هذه الشخصية العظيمة.. " الأسم " والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل مسؤول حكومي، الأحد، في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مع الحوثيين بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد .
وقال مصدر محلي إن مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف ، الدكتور" ناصر مثنى" قتل يوم أمس أثناء مواجهات مع المليشيا الحوثية في المحافظة.
وأشار المصدر أن الدكتور ناصر مثنى، من أبناء محافظة تعز ويعمل مدير عام للصناعة والتجارة وقد شارك في جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة قوية تتلقاها الشرعية من الجوف بمقتل هذه الشخصية العظيمة.. " الأسم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.