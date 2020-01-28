فاجعة قوية تتلقاها الشرعية من الجوف بمقتل هذه الشخصية العظيمة.. " الأسم "

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل مسؤول حكومي، الأحد، في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مع الحوثيين بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد .

وقال مصدر محلي إن مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف ، الدكتور" ناصر مثنى" قتل يوم أمس أثناء مواجهات مع المليشيا الحوثية في المحافظة.

وأشار المصدر أن الدكتور ناصر مثنى، من أبناء محافظة تعز ويعمل مدير عام للصناعة والتجارة وقد شارك في جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية