شكرا لبحثكم عن خبر الجيش ينصب «فخاً» محكماً لمليشيا الحوثي أسفل «فرضة نهم».. وهذه هي المفأجأة الكبرى.. (تفاصيل ميدانية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري اليوم الاثنين ان الجيش الوطني استدرج تعزيزات حوثية كبيرة كانت تخطط لاستهداف الجيش الوطني في مواقعه في نهم شرق صنعاء .

وفي التفاصيل قال المصدر ان الجيش الوطني سمح لتلك المليشيات بالتقدم في مناطق مفتوحة بمناطق الجدعان اسفل فرضة نهم، ليتم الأطباق عليهم من اربع جهات ومهاجمتهم

واكد المصدر ان كل تلك المليشيات التي حاولت التقدم لقت مصرعها بالكامل مع التعزيزات التي قدموا بها.

وتعيش المليشيات الحوثية حالة من الارتباك والقلق، خاصة بعد الكم الهائل من الخسائر التي تتكبدها يوميا بين قتيل وجريح .