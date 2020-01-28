شكرا لبحثكم عن خبر من أجل ابتزازه.. نافذين حوثيين وشيخ قبلي يزجون برجل أعمال في السجن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت سلطات مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء على سجن رجل الأعمال المعروف عبد الله الحبيشي المنحدر من مديرية حبيش محافظة إب.

تأتي القضية على إثر اشتباكات حول أرضية أدت إلى سقوط قتيل، وتقول الأنباء الواردة أن الحبيشي ليس له علاقة بالأمر سوى أنه كان ينوي شراء الأرض فقط لا غير.

الحبيشي بحسب الرواية الواردة رفض الشراء في حال وجود أي مشاكل وهذا الكلام مطلع عليه الأمين الشرعي والدلالين، وقد حضر الأمن في حينه وألقى القبض على المعنيين بالاشتباكات.

غير أن هناك من حرف مسار القضية وأراد تلفيقها لرجل الأعمال الحبيشي من أجل ابتزاز لا أكثر، وهناك وثائق ومستندات توضح ذلك.