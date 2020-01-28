شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تنجح في إتمام صفقة تبادل أسرى في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجح اللواء الأول زرانيق الذي يقوده العميد/سليمان يحيى منصر عضوا القيادة العامة لقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لليمن في إتمام صفقة تبادل للأسرى المعتقلين في سجون الميليشيا الإنقلابية (الحوثيين)

حيث أثمرت هذه الصفقة بالإفراج عن 6 من المعتقلين من أبناء محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن كانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد اعتقلتهم لفترات طويلة تحت التعذيب النفسي دون مراعاة للأعراف الإنسانية.

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هذا وتمت عملية التبادل بعد موافقة القيادي في القوات المشتركة الشيخ حمدي شكري الذي بدوره وافق على الإفراج عن جثة وعدد من أسرى الميليشيا وكذلك موقف وجهود الشيخ القائد عبدالرحمن اللحجي القيادي في المقاومة المشتركة والجهود الطيبة والمتواصلة للشيخ عمر مقبول الأهدل ركن التوجيه المعنوي للواء الثاني بالمقاومة التهامية ومعهم الكثير من الخيرين الذين بذلوا جهوداً تطوعية في بادرة إنسانية ليست بغريبة عنهم كما أنها ليست المرة الأولى لهم في مثل هذه المواقف.

الجدير ذكره أن صفقة التبادل هذه هي الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر تقريباً بجهود شخصية لا علاقة لها بمقررات استوكهولم الخاصة بالإفراج عن الأسرى المعتقلين في سجون مليشيات الإنقلاب.

الصورة لي أدناه لحظة توثيقي المفرج عنهم من معتقلي مديرية بيت الفقيه التابعة لمحافظة الحديدة.