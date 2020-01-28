شكرا لبحثكم عن خبر استمرار أزمة الخبز في عدن.. وغياب شبه تام للدولة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شكا العديد من المواطنين من أزمة عدم توفر رغيف الخبز بعد التعميم الذي تم توزيعه من قبل السلطة المحلية على محلات الأفران ما دفع بهم إلى إغلاقها أمام الناس.
وذكرت الناشطة هدى الصراري أن مدينة عدن تمر بمجموعة من الأزمات الخانقة التي تعصف بها كازمة المشتقات النفطية وعدم توفر الروتي.
وأضافت إلى جانب ذلك. انتشار مرض وبائي يعرف "بالمكرفس" في ظلانعدام للكهرباء أو بالأصح زيادة ساعات الانقطاع لأول مرة في فصل الشتاء، وتأخر رواتب الجيش والأمن.
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