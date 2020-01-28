شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. هذا مافعله الرئيس هادي في ظهوره الميداني الأول بعد نكسة الجيش الوطني في مأرب وصنعاء والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجرى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ،اليوم ، اتصالات هاتفية كلاً على حده بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ، ومحافظ الجوف اللواء امين العكيمي ، ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ، للاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.

واشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة ابناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاة شعبنا وطننا وهويتنا..مثمناً في ذات الصدد مواقف الشرفاء من ابناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة وغيرها من المحافظات المجاورة والتحامهم بقوات الجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مكاسب ومنجزات الثورة.

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واكد فخامة الرئيس ان التضحيات الكبيرة لابطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الايرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد..مشدداً على اهمية مواصلة تلك البطولات وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية عودة اليمن الى العهود الظلامية.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية الى الافضل من حيث التدريب والتأهيل والتسليح والاستعداد الدائم واليقظة والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة..مؤكداً أن الشعب اليمني يعي كثيراً مخاطر هذه المليشيا ومخططاتها التدميرية ولن يقبل بالتمرد والانقلاب وسيظل مدافعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومشروعه الوطني الجامع.

واكد فخامة الرئيس الاهتمام بهذه المؤسسة الوطنية التي تضم في ثناياها ضباط وصف وجنود من كافة المدن والمحافظات اليمنية وتمثل نموذج الوحدة الوطنية هدفهم واحد يتمثل في استعادة الامن والاستقرار والدفاع عن الثوابت والمكاسب الوطنية..مثمناً مواقف الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك.

وحمل رئيس الجمهورية، الجميع نقل تحياته الى كافة المقاتلين الابطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف.

من جانبهم قدم، وزير الدفاع ومحافظو مأرب والجوف وصنعاء شرحاً حول سير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس..معبرين عن شكرهم لاهتمام فخامة الرئيس بمتابعة سير العمليات العسكرية وتطورات الاوضاع على الساحة..مؤكدين وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية..مشيرين الى المعنويات العالية التي يتمتع بها الابطال في مختلف الجبهات.