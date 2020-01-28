شكرا لبحثكم عن خبر هادي يعزل المقدشي وبن عزيز يقود وزارة الدفاع اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر قالت أنها وثيقة الاطلاع عن توقيف وزير الدفاع محمد علي المقدشي عن مهامه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي وتكليف قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز القيام بمهامه وذلك على خلفية الخسائر التي منيت بها القوات الحكومية في مديرية نهم ومحافظة الجوف.

وقالت المصادر ان مهام القيادة في الجيش الوطني انتقلت بشكل فعلي امس الاحد الى العمليات المشتركة التي يرأسها اللواء صغير بن عزيز والذي بداء مهامه صباح اليوم بزيارة تفقدية لما تبقى من مواقع للقوات الحكومية في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وخلال زيارته الميدانية لجبهة نهم أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز "أن أبطال الجيش يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال".

وقال بن عزيز "أن الجيش لن يتراجع عن هدفه الرئيسي وهو تحرير العاصمة صنعاء"، مبينا "أن محاولات الحوثي لخداع الناس بانتصاراته الوهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي".

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ويأتي توقيف وزير الدفاع المقدشي وسط الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الحكومية في جبهات عدة خلال المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي فرضت سيطرة كاملة على فرضة نهم شرقي صنعاء ومنطقة براقش في الجوف وأجزاء كبيرة من مديرية مجزر القريبة.

وتحدثت المصادر المطلعة عن رغبة لدى الرئيس هادي، وقيادة التحالف العربي خصوصا الجانب السعودي بتغيير المقدشي من وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة التي كان من المتوقع تشكيلها في إطار اتفاق الرياض، وكان بن صغير الاسم الأكثر حضورا لشغل الموقع".

وفي الاثناء قالت مصادر ميدانية لـ "مدى برس" ان المليشيا الحوثية تواصل تقدمها المتسارع في جبهات الجوف وعلى الأطراف الغربية لمدينة مأرب، وسط تراجع كبير تشهده صفوف القوات الحكومية.

وذكرت ان المليشيا الحوثية احكمت سيطرتها على مفرق الجوف الاستراتيجي منطقة براقش التأريخية، ومناطق أخرى غربي مديرية مجزر التبعة لمحافظة مأرب. في حين تراجعت القوات الحكومية الى معسكر ماس الواقع على المدخل الغربي لمدينة مأرب ويبعد عن مفرق الجوف بمسافة 10كم.

وبهذه التقدمات الخطيرة التي حققتها مليشيا الحوثي الانقلابية أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى مدينة مأرب، التي احكم حزب الإصلاح "الاخوان المسلمين فرع اليمن" سيطرته عليها منذ تحريرها من المليشيا 2015م.