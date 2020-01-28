عدن تحدد وزن وقيمة القرص الروتي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اجتماع يحدد سعر القرص الروتي بمديرية صيرة بعدن

أقر اجتماع عقد اليوم بمبنى مديرية صيرة محافظة عدن تحديد سعر القرص الروتي 20 ريال بوزن 52 جرام وسعر الكليو 380 ريال.

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وشدد الإجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي عاطف ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، وممثلي جمعية مالكي الأفران بعدن، على ضرورة الإلتزام بالسعر المحدد والمتفق عليه، وتكثيف الجهود وتعاون الجميع للخرج من الأزمة والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن.

وعلى صعيد متصل نفذ وكيل وزارة الصناعة علي عاطف ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، وقائد اركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، وعضو المجلس الانتقالي بالمديرية نصر السوقي، حملة ميدانية على الأفران بالمديرية للإلتزام بالسعر المحدد والمتفق عليه، وتوفير الروتي للمواطنين.