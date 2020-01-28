شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في هجوم للجيش بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه، اليوم الاثنين، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني، غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيات الحوثية في تباب (القرن وياسين والطير ووادي حنش في حذران)، أسفر عن مصرع قائد القطاع الغربي التابع للمليشيا المكنى أبو عبدالعزيز، وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرون".

وأوضح المصدر أن المليشيات اطلقت 8 قذائف على أحياء بير باشا و2قذيفتين أحياء منطقة البعرارة 2وقذيفتين على أحياء وادي القاضي وقذيفة واحدة على أحياء المسبح.

وأضاف، أن مليشيات الحوثي، عززت مسلحيها في أغلب جبهات محافظة تعز بالسلاح الثقيل، إلا أن ابطال الجيش يرصدوا ويراقبوا كل تلك التحركات.