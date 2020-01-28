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مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في هجوم للجيش بتعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه، اليوم الاثنين، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني، غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيات الحوثية في تباب (القرن وياسين والطير ووادي حنش في حذران)، أسفر عن مصرع قائد القطاع الغربي التابع للمليشيا المكنى أبو عبدالعزيز، وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرون".
وأوضح المصدر أن المليشيات اطلقت 8 قذائف على أحياء بير باشا و2قذيفتين أحياء منطقة البعرارة 2وقذيفتين على أحياء وادي القاضي وقذيفة واحدة على أحياء المسبح.

وأضاف، أن مليشيات الحوثي، عززت مسلحيها في أغلب جبهات محافظة تعز بالسلاح الثقيل، إلا أن ابطال الجيش يرصدوا ويراقبوا كل تلك التحركات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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