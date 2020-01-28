شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي: وصول كميات من السلاح الإيراني للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول حكومي في محافظة الحديدة، عن وصول كميات من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي.
وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "المشهد اليمني": إن "كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة".
ودعا القديمي إلى التسريع في تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، مشيرًا إلى أن تحرير الحديدة سينهي الانقلاب ويمنع وصول أي دعم عسكري ويكسر الحوثيين في فتره وجيزة، حسب قوله.
وليد القديمي
@waleedALQudaimi
وصول كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه الى مليشيات الحوثي عبر ميناء #الحديدة والله ثم والله ان تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء انقلابهم ومنع وصول اي دعم عسكري وكسرهم في فتره وجيزة هل تدرك وتعى القيادة السياسية ذلك #اليمن
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7:35 AM - Jan 27, 2020
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