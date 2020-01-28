شكرا لبحثكم عن خبر بعد الاعلان عن موته.. هل سيطلق ”هادي” رصاصة الرحمة على ”استوكهولم”؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكلت التصريحات المتتالية، لوزراء ومسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها، وعدد من القادة العسكريين، بشأن اتفاق السويد، وبالتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي في نهم، و إستهداف الابرياء غيرة مرة في محافظتي مأرب والجوف، إعلانا بوفاة ذلك الاتفاق"ستكهولم"، الذي عرقل عملية تحرير الساحل الغربي اليمني، باعتبار أن الحديدة تعد بوابة النصر الرئيسة لتحرير العاصمة صنعاء، لاتقل شأنا عن البوابة الشرقية لها والمتمثلة في مديرية نهم، إن لم تفوقها.

ومع هذه التصريحات والتصعيد الحوثي، تتجه الأنظار صوب الرئاسة اليمنية، التي من المتوقع أن تطلق رصاصة الرحمة على اتفاق ستوكهولم الذي وقع في اواخر العام 2018، مع إشعار مجلس الامن الدولي بالانسحاب من الاتفاق من طرف واحد، ليتسنى تحريك كافة جبهات المواجهة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ومع توالي التصريحات، من قبل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد الحضرمي، الذي لم يعد يرى جدوى حقيقية من اتفاق ستوكهولم في ظل التصعيد العسكري للحوثيين، الى تأكيد ناطق الحكومة، راجح بادي، بأن اتفاق السويد أصبح مشكلة وتصعيد الحوثيين إعلان لوفاته رسميا، الى دعوات العميد الركن طارق صالح، المتكررة، للرئاسة اليمنية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم، ودعوات أخرى مماثلة؛ ما يضع الكرة في ملعب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه وهيئة مستشاريه، بالاعلان رسميا عن الانسحاب من ذلك الاتفاق، الذي فتح الشهية التوسعية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وساعدها على إعادة ترتيب صفوفها.