عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختفاء قارب يحمل 3 صيادين بأبين ومناشدات للتحالف العربي لإنقاذهم

الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

ناشدت عمليات الحزام الأمني في قطاع أحور، قيادة التحالف العربي لإنقاذ حياة 3 صيادين من أبناء مديرية احور بأبين فقدوا منذ ليلة أمس الأحد في عرض البحر قبالة بندر احور.

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وقال الحزام الأمني، إن كلا من علي عبدالله حسن الملقب صنفور ونجله وكذلك فوزي ابو بكر خميس كانوا على متن قارب صيد صغير قبل أن يختفوا.

وطالب الحزام الأمني في قطاع احور قيادة التحالف العربي بالمساعدة في البحث عنهم من خلال الطيران لإنقاذ حياتهم حيث لا يحملون إي مواد غذائية على متن القارب.