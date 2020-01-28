عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكل آرون: من غير المسموح لمليشيات الحوثي تكرار تجربة حزب الله باليمن

الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ، مايكل آرون، أنه من غير المسموح لمليشيات الحوثي الإرهابية أن تكون نسخة مكررة من حزب الله في اليمن.



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وأضاف في تصريحات له، أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي لليمن، موضحا أن اتفاق ستوكهولوم لم يعد مناسبا وأن اليمن يحتاج إلى حل شامل.

ودعا آرون جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي مشددا على ضرورة الضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.