شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدعم سعودي.. تسليم أجهزة طبية جديدة للعاصمة عدن و4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تسليم أجهزة خاصة للعمليات الصغرى وأجهزة مناظير طبية ولوازم أخرى متعلقة بالعمليات الجراحية على العاصمة عدن ومحافظات البيضاء ومأرب والخوخة بالحديدة بالإضافة لمحافظة تعز.



وقام المركز، الاثنين، بتسليم مكتب الصحة بمحافظة البيضاء معدات طبية حديثة ضمت وحدة الأشعة ،وآلة التخدير وأجهزة خاصة للعناية المركزة.

ومن المقرر أن تسهم المعدات الطبية ستسهم في تحسين الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي والنازحين .

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