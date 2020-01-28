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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد رضيعة وإصابة 3 من أسرتها بقذيفة حوثية وسط تعز الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 لقيت طفلة مصرعها مساء الأثنين، وأصيب 3 من أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية ، على حي الكرامة وسط مدينة تعز.

Advertisements وأفادت مصادر، إن الطفلة سمية ماجد وعمرها سنة ونصف استشهدت جراء إصابتها بشظية سكنت دماغها نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في حي مستشفى الكرامة . وأضافت المصادر، إن القذيفة أدت كذلك إلى إصابة والدي الطفلة وشقيقها مؤكدة أنهم يخضعون حاليا للعلاج.

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