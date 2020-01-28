شكرا لمتابعة خبر عن معارك طاحنة بين قوات الشرعية والحوثيين في قانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي : يطلع على سير المعارك في جبهة نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله لوزير الدفاع ومحافظ مأرب واللواء امين العكيمي وشريف وشدد عليه (وهذا تفاصيل ماقاله) حقيقة وصول مرعب الحوثيين اللواء ثابت جواس الى مدينة مأرب لقيادة معركة نهم وردنا الان : مصدر يكشف عن سبب إعادة فتح التحالف العربي لـ’’مطار العاصمة صنعاء’’ للعمل اللواء العكيمي يدلي بتصريح عسكري .. عقب تعيين قائدا جديدا للمنطقة العسكرية السابعة

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