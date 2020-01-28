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صنعاء - ياسمين الخيامي - لهذا السبب.. عتقال أحد رجال الأعمال في العاصمة صنعاء.. الاسم والتفاصيل

اعتقلت مليشيات الحوثي، أحد رجال الأعمال وزجت به في سجونها بتهم ملفقة في إطار ممارساتها التعسفية لابتزاز ونهب التجار ومصادرة ممتلكاتهم. وقال مصدر محلي بصنعاء، إن مليشيات الحوثي لفقت تهماً ضد رجل الأعمال عبدالله محمد علي منقذه الحبيشي، من مديرية حبيش محافظة إب، وزجت به في السجن وتطالبه بمبالغ مالية لإطلاق سراحه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. الرئيس هادي يطيح بالاحمر ويعين بديلا له.. سيرة ذاتية لهذا السبب.. عتقال أحد رجال الأعمال في العاصمة صنعاء.. الاسم والتفاصيل وردنا الان .. تم القبض على الخلايا الحوثية في مأرب وكانت على تواصل باللوبي الحوثي بصنعاء (تفاصيل حصرية) شاهد.. قائد مؤتمري كبير.. صمت دهرا.. فكانت هذه التغريدة منه قوية ومؤلمة Advertisements ورد الآن.. هذا ما يحدث وسط مدينة مارب الآن ورد للتو ..مصادر عسكرية تكشف عن تطورات عسكريةجديدة وشيكة في جبهة "نهم" بعد صدور توجيهات رئاسية لقيادة الجيش الوطني بخصوص ثلاث جبهات رئيسية.. تفاصيل سما المصري تتجول بـ”بيجامة نوم تجنن” في مكان عام.. ومجموعة شباب يلاحقونها وهكذا كانت النهاية! ( صور ) شاهد بالفديو.. سما المصري من جديد تستعرض مؤخرتها في أحد المسابح قبل قليل (صور صادمة وحصرية) جريمة مروعة هزت السموات والارض في قلب العاصمة صنعاء ارعبت الحوثيين وهذا ما فعله محمد الحوثي بشأن القتلة والمجرمين الذين ارتكبو تلك الجريمة المروعة عاجل وفي غاية الخطورة..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتنشر خبر عسكري مزلزل صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر واربك حسابات السعودية والامارات ( صورة ) وردنا الان..مصرع ابو علي الحاكم والعثور على جثته فجر اليوم الاثنين في مفرق الجوف..والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية ونوه المصدر أن المليشيات حال علمت بموضوع نية الحبيشي شراء أرضية في صنعاء سارعت لاعتقاله وأقحمته في خلاف دائر بين أصحاب الأرض، بينما هي في الأساس تسعى لابتزازه ونهب أمواله.

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