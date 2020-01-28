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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. هذا ما يحدث وسط مدينة مارب الآن

قالت مصادر محلية في مارب ان مجاميع مسلحة تابعة لحزب الاصلاح تقوم في هذه اللحظة بإخراج الأموال من البنك المركزي في مارب ونقلها إلى أماكن مجهولة

وافادت المصادر ان اخراج الاموال من البنك جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ مارب سلطان العراده.

فيما قال شهود ان الكثير من القيادات والمسؤولين نقلوا عوائلهم واطفالهم الى خارج مارب على مدى ثلاثة ايام، ولا تزال عملية الفرار الجماعي مستمرة حتى هذه اللحظة، فضلا عن قيام البعض منهم ببيع ممتلكاته من عقارات ومحال تجارية وفر خارج اليمن.

مصادر محلية متطابقة افادت ان الجميع متوجس خيفة من دخول مسلحي الحوثي الى مدينة مارب بعد ان فقد ساكنوا مارب الثقة بقيادتهم عقب سقوط نهم ومفرق الجوف وصرواح بيد الحوثيين.

مؤكدة ان اغلب رجال الاعمال من الاخوان يقومون خاليا ببيع عقاراتهم ومحلاتهم التجارية بأقل الاثمان في محاولات ومساع للهرب خارج اليمن.

واوضحت المصادر ان قيادات عسكرية كبيرة قامت خلال اليومين الماضيين من اجراءات لنقل ملكية عقارات ضخمة جدا من اسمائهم الى اسماء اخرى مجهولة.

وابدت المصادر استيائها من نعب البنك المركزي بمارب من قبل جماعة الاخوان ونقل تلك الاموال الطائلة الى جهة غير معلومة.

الجدير بالذكر ان ريعان سلطة مارب من النفط والغاز يقارب في اليوم الواحد 200 مليون دولار، وسيكون مبلغ كبير جدا يكفي لميزانية عشر دول ما اذا تم احتساب اجمالي ايرادات مارب خلال الخمس سنوات الماضية.

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ورد الآن.. هذا ما يحدث وسط مدينة مارب الآن

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