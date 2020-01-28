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صنعاء - ياسمين الخيامي - موقع بريطاني يكشف سبب قرار السعودية والإمارات إيقاف تحرير الحديدة

قال موقع "أوبن ديموكراسي" البريطاني إن وجود بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لدعم إتفاقية ستوكهولم أجبرت التحالف العربي لذي تقوده السعودية على التخلي عن خطة لغزو الحديدة وتركها دون إستراتيجية عسكرية لهزيمة الحوثيين.

وأضاف الموقع البريطاني -في مقال للباحثة هيلين لاكنر زميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية- وترجمه للعربية "الموقع بوست"، إن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التي جرت برعاية أممية في السويد في 13 ديسمبر 2018، كان أحد العوامل التي شجعت السعوديين على بدء مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وربما كانت السبب الرئيسي لإعلان دولة الإمارات إنسحابها العسكري من اليمن في منتصف عام 2019، والذي تم تنفيذه جزئيًا فقط، ربما لعب هذا دورًا في حث حليفها الإنفصالي الجنوبي (المجلس الانتقالي)على طرد حكومة هادي من عدن في أغسطس 2019".

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وتابعت الباحثة هيلين قائلة: إن الإنجاز الإيجابي الرئيسي لإتفاقية ستوكهولم على جبهة الحديدة، توقف القتال فعليا لمدة عام تقريبا.

وأردفت أإ توقف القتال في الحديدة فعليًا لمدة عام تقريبًا وتوقف وقف إطلاق النار لمدة 13 شهرًا تقريبًا، كان هذا بفضل وجود بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاقية الحديدة التي تم تأسيسها في يناير 2019 وتم تجديدها لستة أشهر أخرى في 13 يناير 2020. على الرغم من أنها واجهت صعوبات كبيرة.

وأشارت إلى إن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والدول الغربية الداعمة للتحالف، وكذلك جميع المنظمات المعنية بمعالجة الأزمة الإنسانية عارضوا هذا الهجوم لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً أعتقد معظمها أنه لن يجبر الحوثيين على الاستسلام خلافًا لتوقع لأعضاء التحالف. ثانياً، كان من الواضح أن مثل هذا الهجوم سوف يشتمل على معركة طويلة ومدمرة للغاية، مما يؤدي إلى وقوع الآلاف من الإصابات المباشرة في المدينة والمناطق المحيطة بها. ثالثًا، ستوقف تدفق الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى المرتفعات، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل للملايين.

وفقا للباحثة بدأ هجوم التحالف في يوليو 2018 ولكن سرعان ما دخل في مستنقع لأن الحوثيين كانوا على إستعداد جيد للدفاع عن المدينة، وقوات التحالف لم تكن قادرة على تجاوز الضواحي لذلك فشلوا في تحقيق أهدافهم والمعارضة للهجوم نمت دولياً.

وتابعت هيلين لاكنر في وقت لاحق من العام، كان إستمرار عدم إحراز تقدم ملحوظًا على الرغم من إستئناف لجنة إعادة النشر المشتركة للإجتماعات: مؤشر على إنعدام الثقة وهو أن جميع إجتماعاتها منذ أوائل عام 2019 عقدت على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في وسط البحر، بسبب عدم القدرة على الإتفاق على مكان إجتماع في الحديدة نفسها. بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أنهم اتفقوا على آلية لدفع إيرادات الموانئ إلى فرع الحديدة في البنك المركزي اليمني، الذي ستستخدم أمواله لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا.

وخلصت الباحثة هيلين في مقالها إلى أن نتائج إتفاقية ستوكهولم كانت محدودة للغاية بعد مرور عام على التوصل إليها. على وجه الخصوص، لم يمنع الحوثيون من زيادة نفوذهم في جزء من اليمن الذي يسيطرون عليه، كما أنه لم يحد من سيطرتهم في محافظة الحديدة.