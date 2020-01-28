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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. قائد مؤتمري كبير.. صمت دهرا.. فكانت هذه التغريدة منه قوية ومؤلمة

انه قاسم الكسادي اول قيادي حوثي تمكن من الخروج من صنعاء عقب احداث 2 ديسمبر ورفض انقلاب الحوثيين.. جاءت تغريدته اليوم قوية ومؤلمة بحق الوطن والمواطنين وهذا ما قاله:

من اين سيأتي النصر وانا بنظرك خائن وغير وطني وعميل لاني لست بحزبك وتوجهك السياسي وانت خائن وغير وطني لأنك لست مع توجهي السياسي وحدوا صفوفكم ايها اليمنيين الجمهوريين قبل ان لاينفع الندم



وما المرء إلا بإخوانه * كما تقبض الكف بالمعصم

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شاهد.. قائد مؤتمري كبير.. صمت دهرا.. فكانت هذه التغريدة منه قوية ومؤلمة

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ولاخيرفي الكف مقطوعة * ولاخيرفي الساعد الأجذم

من اين سيأتي النصر وانا بنظرك خائن وغير وطني وعميل لاني لست بحزبك وتوجهك السياسي وانت خائن وغير وطني لأنك لست مع توجهي السياسي وحدوا صفوفكم ايها اليمنيين الجمهوريين قبل ان لاينفع الندم