شكرا لبحثكم عن خبر مأرب أهم من صنعاء بالنسبة للحوثيين.. ولهذا السبب يستميتون من أجلها!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية وعسكرية، إن محافظة مأرب تُعد بالنسبة للحوثين أكثر أهمية من صنعاء.

وأضافت المصادر، إن الحوثيون يستميتون في معاركهم من أجل السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالموارد النفطية بعكس صنعاء التي تُعد فقيرة من الموارد.



وحذر سياسيون يمنيون من سيطرة الحوثي على مأرب المحافظة الغنية بالنفط، مشيرين إلى أن الحوثي يعتمد حاليا على الإيرادات وليس الموارد، وسيطرته على مأرب سيجعله أغنى واقوى.

وأشارت المصادر، إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، فقيرة بلا موارد نفطية، فالمحافظات النفطية بيد الشرعية، وأقرب محافظة نفطية له هي مأرب، ولهذا السبب يرى الحوثيين ان مأرب تستحق التضحية.