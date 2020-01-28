شكرا لبحثكم عن خبر ضحى بأربعة من أبنائه وهزم الحوثيين في معارك كثيرة.. أبرز قيادات الجيش يتوجه إلى ”نهم” ليقود المواجهات ضد المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية، إن القائد العسكري والشيخ القبلي البارز العميد- مفرح بحيبح- توجه إلى جبهة "نهم" ليقود المواجهات التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الاتقلابية.

وبحسب مصادر غير مؤكده تشير الى ، إن قيادة الجيش الوطني أوكلت إلى العميد مفرح بحيبح وهو قائد محور بيحان- وقائد اللواء 26 مشاه، بالإضافة إلى العميد عبدالله أبوحاتم- رئيس اركان اللواء 141ميكا إدارة معارك الجيش في جبهة نهم ومحافظة الجوف ضد مليشيا الحوثي.

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الجدير بالذكر، أن العميد بحيبح شارك خلال الفترة الماضية، في قيادة العديد من المعارك ضد الحوثيين، وتمكن بمشاركة مجاميع قبلية تنتمي لقبيلته، من إلحاق هزيمة كبيرة بالحوثيين في عدد من مديريات مأرب وشبوة، كان أخرها تطهير مديرية حريب “مأرب” ومديرية “عين شبوة” من قبضة ميليشيا الحوثي في 2016.

وفقد بحيبح أولاده الأربعه في المعارك التي خاضها ضد المليشيات، وأعتبر تلك التضحية مصدر فخر له في حرب الدفاع عن الجمهورية.

وحسب المصادر العسكرية، فإنه من المتوقع إن تشهد معارك نهم والجوف تغيرات كبيرة في الأيام القادمة بعد تسليم قيادة المعركة لـ العميد بحيبح وأبو حاتم.