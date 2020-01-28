شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة بصنعاء تدعم الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي بشحنات نفطية شهريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة بصنعاء، اليوم الاحد، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم شحنات نفطية لمليشيا الحوثي بشكل شهري.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا تستلم أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة الف لتر من مادتي الديزل والبترول، شهريا لاطقمها وآلياتها العسكرية من منظمات الأمم المتحدة عبر شركة النفط بصنعاء.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا تستلم ذلك الدعم بمسمى إنساني.

وتمارس المليشيا عمليات ابتزاز لكافة المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرتها، مقابل تواطؤ تلك المنظمات مع قيادات حوثية.