عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مارتن غريفثس يجدد دعوته لخفض التصعيد في اليمن

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، مساء الاثنين، دعوته للأطراف اليمنية لخفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع.



وقال غريفثس في بيان صحافي مقتضب نشره على صفحته بموقع "تويتر": "يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي".

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع اشتداد ضراوة المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من جبهة شرق العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والجوف والبيضاء، إضافة إلى تلويح الحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي وقعته مع الميليشيات في السويد برعاية أممية قبل أكثر من عام.

وأوضح المبعوث الأممي، أن أطراف النزاع في اليمن قطعت عهداً أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب وإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم.

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ودعا غريفثس الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية إلى الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام.

والأحد، عبّر سفراء فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في اليمن.

وأشار بيان مشترك للسفراء الأربعة لدى اليمن، الأحد، إلى أن هذا التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، كما أنه يهدد بتراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد.

وناشد السفراء في بيان مشترك نشرته السفارة البريطانية لدى اليمن، الأطراف المتنازعة على وقف القتال على الفور، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجميد العمليات العسكرية، بما في ذلك حركة المقاتلين والهجمات بطائرات بدون طيار والقصف الصاروخي.

كما أكد البيان التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفثس، ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات، مشيراً إلى أن الشعب اليمني وبعد خمس سنوات من الحرب، نال ما يكفي منها "ولن يسامح أي نكسة جديدة لعملية السلام"، حسب البيان.

وأضاف البيان: "هناك حاجة إلى القيادة وضبط النفس المستمر قبل فوات الأوان".