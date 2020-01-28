شكرا لبحثكم عن خبر ”شُريف” يوضح حقيقة ظهور شقيق مزعوم لمحافظ صنعاء مع جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى ناصر الشريف شقيق محافظ محافظة صنعاء الانباء المتداولة عن انتماء احد اشقاء المحافظ عبدالقوي شريف لجماعة الحوثي . وقال ناصر الشريف في منشور بصفحته بالفيسبوك : " لا يوجد لدى الأخ محافظ محافظة صنعاء اللواء البطل الشيخ عبدالقوي شريف شقيق ينتمي لجماعة الحوثي او اَي جماعه مشبوهه أخرى". وجاء نفي شُريف بعد ان تداول ناشطون ومواقع اخبارية انباء عن ظهور قيادي حوثي زعموا بانه محمد الشريف شقيق محافظ صنعاء المعين من الشرعية عبدالقوي شُريف، وهو يقود العمليات العسكرية لمليشيات الحوثي برفقة القيادي الحوثي ابو علي الحاكم .

وكان قد ظهر محافظ محافظة صنعاء المعين من الشرعية عبدالقوي شُريف اليوم الاحد بصحبة قائد القوات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز في زيارة ميدانية مع عدد من القيادات العسكرية والقبلية، للاطلاع على سير العمليات القتالية التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد المليشيا الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”شُريف” يوضح حقيقة ظهور شقيق مزعوم لمحافظ صنعاء مع جماعة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.