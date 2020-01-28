شكرا لبحثكم عن خبر وفاة كابتن طائرة الرئاسة اليمنية في ظروف غامضة اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم كابتن الطائرة الرئاسية (محمد سالم الشيبة)، بعد عمر ناهز السبعين عاما ولم تشر المعلومات إلى سبب الوفاة، ولم يعرف بمرضه أحد.

نقل خبر الوفاة على صفحته في فيس بوك الأستاذ (عبد الرحمن الغابري) أشهر المصورين في اليمن، مرفقا صورة الفقيد ويظهر فيها من اليسار جالسا خلفه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.

الصورة وبحسب الغابري تم التقاطها في سويسرا عقب نزوح هادي بعد أحداث يناير الدامية في الجنوب 1987م.

وأضاف الغابري أن الفقيد كان من أنجح الطيارين وأمرهم، وكان صاحب صوت جهوري وقلب طيب كما يعتبر ربان رحلات الرؤساء إلى جميع أقطار العالم.