شكرا لبحثكم عن خبر ”الحوثيون” يوجهون اتهاما جديدا لـ ” الإمارات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، اتهاما جديدا لـ " الإمارات" ودول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وقال مدير عام الرقابة البحرية بوزارة الثروة السمكية بصنعاء، المهندس محمد الفقيه، في تصريحات لوسائل إعلام محلية حوثية، أن "شركات إماراتية متورطة في قلع وسرقة الشعاب المرجانية في المياه اليمنية ونقلها إلى الامارات".

وتابع الفقيه: هناك تدمير ممنهج لبيئة الجزر اليمنية ترعاه وتغض الطرف عنه دول التحالف، وخاصة في أرخبيل حنيش بقلع الشعاب المرجانية التي تحتاج إلى 150 عاما للنمو مرة أخرى.

وأدعى الفقيه بأن دول التحالف ترعى صيدا غير قانونيا في المياه اليمنية لايراعي الأنظمة الدولية التي لا تجيز للسفن الاصطياد في مسافة 60 ميلا من الشاطئ و6 اميال من الجزر.

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وزعم الفقيه بأن الملوثات الكيميائية التي ترميها سفن التحالف في البحر تمثل خطرا على صحة المستهلك اليمني والعالمي.

وتأتي هذه التصريحات، لمحاولة صرف أنظار مؤيدي المليشيا عن الخسائر التي منيوا بها خلال الأيام الماضية في جبهات نهم وصرواح والجوف.