عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقصف حيا سكنيا في تعز

الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

قتلت طفلة وأصيب عدد من المدنيين، مساء الإثنين، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على منطقة سكنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر محلي، إن مليشيا الحوثي استهدفت الحي المجاور للسجن المركزي غرب مدينة تعز، بأربع قذائف مدفعية، وسُمع دوي انفجارات عنيفة.

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وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن مقتل طفلة جراء إصابتها بشظية قذيفة في رأسها، فيما أصيب آخرون بجروح.

وجاءت الحادثة بعد ساعات من جريمة مماثلة في ذات المدينة، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين واصابة 10 آخرين بقصف استهدف سوقاً شعبياً في منطقة "الضباب".

وصعّدت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية من عملياتها الإرهابية في تعز ومأرب؛ أبرزها قصف مسجد تابع لمعسكر الاستقبال، ما أسفر عن مقتل 79 مجنداً وإصابة 81 آخرين، السبت قبل الماضي.

وفي وقت سابق الإثنين طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بخفض تصعيد العنف وتجديد الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع، لافتاً إلى أن اليمنيين يستحقون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي.