عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج

الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج.



وسيتم، من خلال هذا الجسر، نقل الحالات المستعصية للمرضى للعلاج في مصر والأردن.

ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي مساء الاثنين أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

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وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار التحالف بإقامة الجسر "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو/أيار 2018".

وقد أطلق على الطائرات التي ستستخدَم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".

بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية) إلى القاهرة وعمّان ابتداء من شهر فبراير/شباط المقبل.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر براً لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض ميليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وأعرب البيان عن "الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية".

كما ثمنت الخارجية اليمنية، الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.