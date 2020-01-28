شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اللواء العكيمي يدلي بتصريح عسكري هام .. عقب تعيين قائدا جديدا للمنطقة العسكرية السابعة (وهذا نصه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : مصدر يكشف عن سبب إعادة فتح التحالف العربي لـ’’مطار العاصمة صنعاء’’ للعمل مسول يمني : يكشف عن وصول شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين عبر ميناء الحديدة خسارة جبهة نهم وسقوط معسكر النصر في الجوف بيد الحوثي تطيح بقائد عسكري من العيار الثقيل (اسم وتفاصيل) أبطال حجور يعودون مرة أخرى تحت قيادة اللواء محمد الحجوري للحرب ضد الحوثيين

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