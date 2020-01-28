شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مراسل العربية: التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج في الأردن ومصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : مصدر يكشف عن سبب إعادة فتح التحالف العربي لـ’’مطار العاصمة صنعاء’’ للعمل عاجل : اللواء العكيمي يدلي بتصريح عسكري هام .. عقب تعيين قائدا جديدا للمنطقة العسكرية السابعة (وهذا نصه) مسول يمني : يكشف عن وصول شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين عبر ميناء الحديدة خسارة جبهة نهم وسقوط معسكر النصر في الجوف بيد الحوثي تطيح بقائد عسكري من العيار الثقيل (اسم وتفاصيل)

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