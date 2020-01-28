شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام وتاريخي ..لــ محافظ الجوف اللواء امين العكيمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 01:38 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، بأن قوات الجيش الوطني في محور الجوف مسنودة برجال المقاومة الشعبية يستعدّون في كل الجبهات لتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

أقرأ أيضا :

Advertisements

عاااجل : الجيش الوطني ينتصر ..الله اكبر ..ويستعيد معسكر فرضة نهم !

فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويشن هجوم على بعض اليمنيين والسبب ..الاعلامي الحربي محمد العرب !

واكد العكيمي، أن أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وأبناء القبائل والمشايخ والأعيان يد واحدة ومتكاتفين في صف واحد تجاه الهجمات اليائسة التي تشنها المليشيات الحوثية على المحافظة.



وجاءت تصريحات العكيمي التي نقلها المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية قبل قليل عقب اصدار الرئيس هادي قرارا بتعيين اللواء احمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين.

