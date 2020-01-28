شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الجيش الوطني ينتصر ..الله اكبر ..ويستعيد معسكر فرضة نهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 01:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اكد مصدر عسكري قبل قليل تمكن قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على مفرق الجوف وميمنة جبهة "نهم" بعد ساعات فقط من سيطرة الحوثيين عليها .

وتوقعت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " استعادة الجيش لمعسكر " الفرضة " بنهم خلال اليومين القادمين مؤكدا ان هناك زخم وطني غير مسبوق يدفع الجيش للاستماته في مواجهة الميلشيا الإيرانية .



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