وردنا الآن : اللواء محمد الحجوري وابطال حجور ينتقمون من مليشيا الحوثي بهذه الاعمال البطولية في الجبهات

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 02:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
عاد ابطال حجور مرة أخرى إلى مواجهة المليشيا الحوثية تحت قيادة اللواء البطل محمد الحجوري والتي باتت المليشيا الحوثية تخشاهم حتى الموت .
وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " امس الإثنين أن هناك العديد من أبطال حجور في جميع مقدمات الجبهات الوطنية المقاومة ضد المليشيا وخاصة في الجبهات المشتعلة في نهم وصرواح .
وأضافت المصادر أن أبطال حجور تقدموا الصفوف الأولى في جبهة مأرب للدفاع عن المحافظة تحت راية البطل اللواء محمد الحجوري .
وأكدت المصادر أن جميع أبناء حجور توحدوا بجميع أطيافهم السلفية والمؤتمرية والاصلاحية ضد المليشيا الحوثية بعد إدراكهم خطورة المشروع السلالي الأمامي ذو الامتداد الإيراني الفارسي .
هذا وتقدم العديد من الابطال الحجوريين لمواجهة المليشيا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء والتي خسرت المليشيا الحوثية فيها مئات القتلى والجرحى خلال العشرة الأيام الماضية .
الجدير ذكره أن أبطال حجور لقنوا المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العديدوالعتاد عندما واجهوا المليشيا الحوثية قبل عام واستطاعوا الصمود الأسطوري لفترة طويلة رغم خذلانهم من قبل الجميع لكنهم عادوا مرة أخرى لأخذ ثأرهم بأيديهم.
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