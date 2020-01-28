شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : خبير عسكري يفجر مفاجأة ..ويكشف عن أسباب تراجع الجيش وتقدم الحوثيين نحو مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 01:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال الخبير العسكري اليمني علي الذهب إن الحوثيين لا يملكون القوة التي يستطيعون بها الوصول إلى عمق محافظة مأرب أو الجوف لأن الحرب كر وفر، وإن الجيش الحكومي الذي وصل إلى منطقة العلم في عدن جنوب البلاد قبل أشهر لن يسمح للحوثيين بتحقيق غاياتهم بسهولة.

أقرأ أيضا :

فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويشن هجوم على بعض اليمنيين والسبب ..الاعلامي الحربي محمد العرب !

Advertisements

وأضاف الذهب في تصريح للجزيرة نت، "صحيح هناك إخفاقات من قبل الجيش أو قياداته ومن قبل التحالف، وربما هناك خطط معينة لإدارة المعركة أو لإعادة ترتيب الصفوف العسكرية للشرعية اقتضت مثل تلك الأشياء التي حدثت واستغلها الحوثيون وتقدموا باتجاه نهم والجوف ولكن المعارك لا تزال مستمرة".

وعن الأسباب الفعلية لهذه التطورات يرى الذهب أن جزءا منها يرجع إلى الترتيبات السياسية والعسكرية داخل صفوف الشرعية.

واعتبر أن "هناك تناقضات في أوساط السلطة الشرعية حيث إن هناك محاولة لدمج قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بجبهة نهم وإعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة الأركان، وبذلك فقد يكون من المرجح أنه لم يتم الاتفاق بين الشرعية والتحالف على عمليات الدمج والإقدام على تلك الخطوة حتى حدث ما جرى من تراجع لقوات الجيش".

ولفت إلى أن هناك محاولة لإفشال اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة مع الانتقالي الجنوبي والذي يعني تنفيذه عودة الحكومة واستقرار الأمن والدفع بقوات التحالف والشرعية للجبهات لمقاتلة الحوثيين، وهو ما يحاول الحوثيون عرقلته، بحسب الذهب.

