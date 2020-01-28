شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية تفاجئ الأسرة الحاكمة وتطالب بأمر متعلق بالأمير جابر الصباح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة التمييز بالكويت، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًّا في قضية مطالبة مواطنة كويتية بالإرث من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وأكد المحامي الكويتي محمد ذعار العتيبي، عبر حسابه على "تويتر"، أن المحكمة قضت بعدم أحقية السيدة الكويتية في الميراث من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، بحكم نهائي، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

وكانت المدّعية زعمت أنها أرملة الأمير الراحل، بعد أن مضى على وفاته 10 سنوات، في حين ثبت أنها تطلقت منه.

يذكر أن الشيخ جابر الأحمد الصباح، توفي في الـ15 من يناير/كانون الثاني عام 2006، ويعتبر ثالث أمير لدولة الكويت منذ استقلالها عام 1961.

وكان عدد زوجات الشيخ جابر الأحمد 19 زوجة وله من الأبناء 50 ولد وبنت، 23 ولد و27 بنت.

