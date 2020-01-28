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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لهذا السبب الصادم.. وفاة عروسين في ليلة الدُخلة اثناء وضع حميمي

في حادثة صادمة، لم تكتمل فرحة عروسين مصريين،إذ لقوا مصرعهم بعد 3 ساعات من دخول شقتهم بعد انتهاء حفل الزفاف.

وفي يوم الصباحية طرق أهالي العروسين الباب إلا أن أحدًا لا يجيب، ما أثار الشك والقلق الأمر الذي دفعهما إلى اقتحام الشقة، ليجدوا العروسين متوفيين داخل الحمام دون ملابس، ليتضح أنهما اختنقا أثناء الاستحمام سويًا نتيجة تسرب الغاز.

جديد اب برس :

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وتلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بمصرع عروسين ليلة زفافهما، وهما سامح صديق شاكر (24 عاما) وريموند رفعت عياد، (24 عاما)، المقيمان بمنزلهما الكائن بمنطقة شارع السويس دائرة المركز، مختنقين داخل حمام منزلهما.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبفحص جثتيهما تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة تسريب الغاز وبخار المياه أثناء قيامهما بالاستحمام.

وكشفت التحقيقات أن المعاينة ومناظرة الجثث أثبت عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة والعثور على متعلقات العروسين داخل الشقة، واتضح أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما شقة الزوجية بـ3 ساعات.

تم إحالة جثامين العروسين إلى الطب الشرعي، فيما تحولت فرحة الأهل إلى حزن وصدمة بين جميع أهالي المنطقة، الذين واسوا أهالي الضحايا، وعم الحزن في المدينة إثر الواقعة الذي أصبحت حديث الجميع.