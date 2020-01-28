شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو نادر لصدام حسين يسب فيه تركيا وإيران.. وهذا ما قاله عن من لا يحترم العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديو نادر لصدام حسين يسب فيه تركيا وإيران.. وهذا ما قاله عن من لا يحترم العرب

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يهاجم فيه تركيا وإيران بشدة.

وبحسب المقطع المتداول ظهر الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يقول: “إن الذى لا يحترم العرب لا يحترم الله.. ولا يؤمن به”. جديد اب برس : Advertisements فقاطعه أحد المسؤولين: إذن تركيا ستشعر وتنزعج من هذا الإعلام، ليرد الرئيس الراحل قائلا: “يلعن أبو تركيا على قد أبو إيران”. ولم تكن العلاقات العراقية التركية السياسية حسنة في عهد نظام صدام حسين وذلك لوجود مشاكل ترتبط أساساً بالعلاقات التركية المميزة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى العلاقات المائية، فالمعروف أن دجلة والفرات ينبعان من تركيا، والموقف التركي من هذين النهرين يتناقض مع الموقف القانوني الدولي. على الصعيد الاقتصادي، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما جعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية إلى العراق بشكل يومي وكبير، وبالمقابل فأن العراق يصدر نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذي يمر بالاراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان حيث يصدر إلى أنحاء العالم. ومع زيادة قدرة العراق على التصدير وضرورة فتح منافذ جديدة، فقد تقرر فتح خط أنبوب نفطي آخر وأنبوب نقل الغاز عبر تركيا ليكون عاملاً من عوامل توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين وبما يعود بالمنفعة المشتركة عليهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديو نادر لصدام حسين يسب فيه تركيا وإيران.. وهذا ما قاله عن من لا يحترم العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.