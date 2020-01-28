شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر .. سما المصري تقتحم معرض القاهرة للكتاب بملابس النوم وتعلق "انا مسخرة أوي والناس تجننت عليا" ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا للفنانة الاستعراضية سما المصري داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ظهرت بملابس نوم مثيرة وأحدثت ضجة داخل المعرض.

وشاركت سما عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

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• فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر .. سما المصري تقتحم معرض القاهرة للكتاب بملابس النوم وتعلق "انا مسخرة أوي والناس تجننت عليا" ..(شاهد الفيديو)

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وعلقت سما المصري: «والله يا جماعة أنا لقيت نفسي عايزه أقرا أي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة إزاي، فنزلت بالبجامة زي ما أنا كدة لمعرض الكتاب». فجرت الفنانة المصرية سما المصري، جدلاً واسعاً، في مقطع فيديو ج

وتابعت:«وبصراحة عجبني أوي أوي وحاجة فخمة جدًا، وحاولت أداري نفسي كتير بالبجامة بس فشلت وبرضو الناس عرفتني.. أنا مسخرة أوى مستنية خبر طردي زي كل مرة بأه.. ماتنسوش».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

ودائما ما تتعمد سما المصري إثارة الجدل ولفت الأنظار إليها عبر إطلالتها الفاضحة ومقاطعها التي لا تخلو من الإيحاءات الجنسية الصريحة.