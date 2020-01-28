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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. إعلان مفاجئ من ديوان البلاط السلطاني.. سلطان عمان هيثم بن طارق “يتنازل” ويذهل حكام العرب والشعب العماني بهذا القرار

أثار سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، موجة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور أول قرار رسمي له.

وأمر السلطان الجديد بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل “السلطان المعظم، وجلالته” واعتماد مسمى “سلطان عمان” فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.

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وردنا الان.. إعلان مفاجئ من ديوان البلاط السلطاني.. سلطان عمان هيثم بن طارق “يتنازل” ويذهل حكام العرب والشعب العماني بهذا القرار

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سلطان عمان هيثم بن طارق “يتنازل”

وحسب وسائل إعلام عمانية، وجه التعميم الصدار من ديوان البلاط السلطاني إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه: “يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه– قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان”.



وقابل عدد من النشطاء أول قرار للسلطان الجديد باستحسان كبير، مشيدين بتواضع السلطان الجديد، متوقعين أنه سيكون امتدادًا للسلطان الراحل قابوس في حكمته.

وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير الجاري.