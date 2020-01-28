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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا هادي ولا الحوثي او الملك سلمان وولي عهده..دولة عظمى تكشف عن شخصية عربية ستوقف مواجهات نهم والجوف وتنهي الحرب في اليمن (صورة + الاسم )

2020/01/28 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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