الخنبشي يشيد بجهود هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

اشاد نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت في سبيل تسهيل أعمال المستثمرين، تزامناً مع عام التنمية والإستثمار الذي أطلقته السلطة المحلية بالمحافظة.



وحث الخنبشي خلال زيارته ،اليوم ، ومعه نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ،لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمدينة المكلا ،قيادة الهيئة إلى بذل المزيد من الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للإرتقاء بمستوى الأداء، ومساندة السلطة المحلية في تحقيق أهدافها المرجوة في الترويج للمشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

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وخلال الزيارة تعرّف نائب رئيس الوزراء من مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ،على سير عمل ونشاط الهيئة، والانجازات التي تحققت والتسهيلات التي تقدمها الهيئة أمام نشاط المستثمرين.

وأكد الخنبشي مساندة الهيئة وتقديم كافة التسهيلات وفق الإمكانيات، لتحقيق تنمية واستثمار مستدام، يقدّم خدمات في كافة المجالات تصب في مصلحة حضرموت والوطن.

وفي ختام الزيارة طاف الخنبشي بأقسام الهيئة، متعرفاً على مهام واختصاصات كل قسم، واطلع على الخرائط المعدنية والبروشورات والكتيبات الصادرة عن الهيئة، وكذا المعرض الترويجي للهيئة.