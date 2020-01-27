شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يشارك في ورشة عمل حول التحقيقات والملاحقات القضائية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - القاهرة

تشارك اليمن في ورشة العمل الخاصة بالتحقيق والملاحقات القضائية في الإرهاب والجرائم ذات الصلة التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها مكتب مساعدة وتدريب وتطوير النيابات في الخارج بوزارة العدل الامريكية .

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ويمثل اليمن في الورشة، وفد برئاسة المحامي العام الأول الدكتور علي عطبوش، وممثلي من البحث الجنائي في وزارة الداخلية ومدراء التعاون الدولي ومكافحة الإرهاب وقضاة من المحكمة والنيابات الجزائية، ورئيس التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني .

وتستعرض الورشة التي تستمر ثلاثة أيام قوانين الإرهاب اليمني والوضع الحالي ، والتعريف بالإرهاب والمواثيق الدولية ذات الصلة ، والتحقيق في جرائم الإرهاب ودور المدعي العام في تحقيقات الإرهاب، ومعرفة شحن الدعم المادي لمنظمة إرهابية، وخطورة استغلال الأطفال في ارتكاب جرائم الإرهاب .