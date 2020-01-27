مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالبيضاء معدات طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 - البيضاء سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم ،مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء معدات طبية تمثلت في ( RADIOGRAPHY) وحدة الأشعة وآلة التخدير مع تهوية وأجهزة خاصة للعناية المركزة .

Advertisements وثمن مدير مكتب الصحة بمحافظة البيضاء الدكتور علوي الوحيشي الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للقطاع الصحي بالمحافظة .. مؤكداً ان ذلك الدعم سيساهم في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة السكان والنازحين. واوضح مدير مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بعدن صالح الذيباني، بأن تسليم المعدات الطبية لمكتب الصحة في البيضاء المتمثلة في أجهزة خاصة للعمليات الصغرى وأجهزة مناظير طبية ولوازم أخرى متعلقة بالعمليات الجراحية،تشمل محافظات عدن والبيضاء ومأرب وتعز والحديدة وذلك في اطار اهتمام مركز الملك سلمان في تحسين خدمات القطاع الصحي في اليمن.

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