- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يناقش وضع كهرباء نشطون مع نائب مدير الكهرباء بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365 - المهرة
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ،اليوم، إجتماع ضمّ نائب مدير الكهرباء بالغيضة الأستاذ سعيد دويل ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان وشيوخ منطقة نشطون وذلك لمناقشة وضع كهرباء منطقة نشطون وإيجاد إصلاحات للشبكة.
واستمع الأمين العام من شيوخ منطقة نشطون إلى المشاكل والاختناقات اللتي تعاني منها خدمة الكهرباء وتردي الشبكة الداخلية إضافة إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة .
ووجه الأمين العام نائب مدير الكهرباء بتشكيل فريق للنزول إلى المنطقة ورفع دراسة بالاحتياجات التي تضمن استمرار الكهرباء للمواطنين بشكل طبيعي.
وأكد مدير عام مديرية الغيضة على ضرورة تطبيق القانون وإلزام المتخلفين بتسديد مديونيتهم من الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الرابطين بطرق عشوائية ومخالفة .
من جانبة رحب نائب مدير الكهرباء بالأمين العام ومدير عام الغيضة وشيوخ منطقة نشطون ووعد بتحسين وضع كهرباء منطقة نشطون في القريب العاجل وتحسين وضع التوليد وصيانة المولدات والخطوط الداخلية ..موكداً على تنفيذ الصيانة ابتداء من الأسبوع المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر نيمر يناقش وضع كهرباء نشطون مع نائب مدير الكهرباء بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.