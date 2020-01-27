نيمر يناقش وضع كهرباء نشطون مع نائب مدير الكهرباء بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ،اليوم، إجتماع ضمّ نائب مدير الكهرباء بالغيضة الأستاذ سعيد دويل ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان وشيوخ منطقة نشطون وذلك لمناقشة وضع كهرباء منطقة نشطون وإيجاد إصلاحات للشبكة.



واستمع الأمين العام من شيوخ منطقة نشطون إلى المشاكل والاختناقات اللتي تعاني منها خدمة الكهرباء وتردي الشبكة الداخلية إضافة إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة .

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ووجه الأمين العام نائب مدير الكهرباء بتشكيل فريق للنزول إلى المنطقة ورفع دراسة بالاحتياجات التي تضمن استمرار الكهرباء للمواطنين بشكل طبيعي.

وأكد مدير عام مديرية الغيضة على ضرورة تطبيق القانون وإلزام المتخلفين بتسديد مديونيتهم من الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الرابطين بطرق عشوائية ومخالفة .

من جانبة رحب نائب مدير الكهرباء بالأمين العام ومدير عام الغيضة وشيوخ منطقة نشطون ووعد بتحسين وضع كهرباء منطقة نشطون في القريب العاجل وتحسين وضع التوليد وصيانة المولدات والخطوط الداخلية ..موكداً على تنفيذ الصيانة ابتداء من الأسبوع المقبل .